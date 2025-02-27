شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو علي لـ"الخليج 365": مصر نحتاج لإقامة مشروعات ترفيهية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث رجل الأعمال والمستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي -رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر؛ عن أبرز الأفكار والمقترحات التي طرحها من خلال عضويته في اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء لتطوير قطاع السياحة، حيث كشف عن أنه قدم ملف بأبرز القضايا والمعوقات والمقترحات لتطوير قطاع السياحة وتحقيق خطة الدولة الطموحة بتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وجميع أعضاء اللجنة الاستشارية متفقين على المشاكل ونقاط الضعف التي تواجه قطاع السياحة في مصر، مضيفًا بقوله "اعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تطوير قطاع السياحة وتحقيق تلك الخطة والهدف".



أضاف -خلال لقائه مع الخليج 365 سينشر بالكامل لاحقًا- بقوله: علينا ترتيب الأولويات، نحتاج لتوسعات في المطارات وتحسين الخدمة بالمطارات، والطيران ذاته، والتوسع في سياسة "السماوات المفتوحة" من أجل تعزيز حركة السياحة الوافدة وتنشيط حركة السفر والترانزيت فى المطار المصرية، كما نحتاج إلى إقامة مشروعات ترفيهية متكاملة بجانب المشروعات الفندقية، فنحن لا نريد أن يأتي السائح ويقيم في الفندق فقط، ولكن نريده أن يزيد انفاقه بالخروج والتنزه وتجربة الأنشطة الترفيهية والمطاعم المختلفة، أي أن تكون هناك "تجربة سياحية كاملة" كما يحدث في دول العالم.

وعن ردود الأفعال التي يرصدها خلال تواجده ومشاركته في بورصات السياحة العالمية، وانطباعات منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر عن المقصد السياحي المصري قال كامل أبو علي "الانطباعات جيدة جدًا" وشركات السياحة والطيران ومنظمي الرحلات مهتمين بالسوق المصري والمقاصد السياحية المختلفة به، ولدينا فرص واعدة لجذب مزيد من السياح من أسواق جديدة كالسوق التركي والصيني، وأن حتى الآن غير راضي عن الأعداد التي تتحقق، صحيح أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لكن هدفي أن تستفيد بلدي أكبر استفادة ممكنة، ولدينا من الإمكانيات والمقومات السياحة والأثرية التي تمكنا من ذلك وعلينا استغلالها لإحداث طفرة حقيقة في هذا القطاع، وتحقيق أعداد أكثر من المستهدفة في خطة 30 مليون سائح.



رجل الأعمال كامل أبو علي والزميل محمد أسعد خلال اللقاء