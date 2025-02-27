شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يفقد 21 نقطة بختام تعاملات شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 26.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة.