شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات بمنتصف تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 30728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 38368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 8667 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 11948 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3283 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10476 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: برايم القابضة للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الجديدة لتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وكونتكت المالية القابضة، المصدرة لعدد 16 مليون سهم بقيمة 297.4 مليون جنيه، والمصدرة 4.9 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون جنيه، الثانية، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والدفوعات الإلكترونية عدد 10 آلاف سهم، 486 سهمًا، 7.5 مليون سهم، 4500 سهم، 19.1 ألف سهم، 187 ألف سهم، 529 ألف سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي عدد 230 ألف سهم، 7816 سهمًا، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 15 ألف سهم، 700 ألف سهم، 21.5 ألف سهم، 304.2 ألف سهم، 235.9 ألف سهم، 10957 سهمًا، 190 ألف سهم، على الترتيب، كما باع مساهم رئيسي بشركة الكابلات الكهربائية المصرية 100 مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 19 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 15.1 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 15.4 مليار جنيه مقارنة مع 6.8 مليار جنيه.

وحققت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 74 مليون جنيه.

وفي قطاع المقاولات، حققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 347.1 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 479.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 27.63%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 68.1 مليون جنيه مقارنة مع 13.9 مليون جنيه بنسبة نمو 389%، وأرجعت الشركة سبب زيادة صافي الأرباح نتيجة لاستلام نسبة 50% من بيع أرض مسطرد بقيمة 116.8 مليون جنيه.

وفي قطاع البنكي والخدمات المالية غير المصرفية، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 37.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 23.4 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 60.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 12.4 مليار جنيه مقارنة مع 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 180.9%.

وحققت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، إيرادات بلغت 718.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 697.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 355.3 مليون جنيه مقارنة 494.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الدلتا للتأمين، إجمالي فائض النشاط التأميني بلغت 575.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 382.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 526.4 مليون جنيه مقارنة 323.1 مليون جنيه.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 14.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 11.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 25.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 108.5%.

في سياق آخر أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن مشروع توسعة جديد في قطاع التسمين من خلال عقد إيجار طويل الأجل باستثمارات رأسمالية تبلغ 120 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 2.3 مليون طائر إضافي.