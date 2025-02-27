شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير ومفاجئ فى سعر الذهب اليوم بالصاغة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 27 فبراير 2025 في التعاملات الصباحية بحوالي 40 جنيها، مع فتح التداول على الذهب في البورصة العالمية، بمستهل التعاملات.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 4663 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4080 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 3497 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 2720 جنيهاً

- الجنيه الذهب 32640 جنيهاً

تطورات سوق الذهب في مصر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار أربعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية بجانب عودة الارتفاع في سوق الدولار بمصر.

وأوضح "واصف" في التقرير الأسبوعي للشعبة، أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بعوامل خارجية وداخلية، أهمها ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بالإضافة إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما دعم صعود الذهب في مصر رغم انخفاض الطلب بصورة كبيرة بجانب عمليات البيع لجني الأرباح.