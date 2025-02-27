شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع في البورصة العالمية 1% بسبب ارتفاع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتستمر عمليات البيع لجني الأرباح ليبتعد الذهب أكثر عن أعلى مستوى تاريخي سجله مطلع هذا الأسبوع، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية مما أثر سلباً على تداولات الذهب اليوم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 2877 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2915 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2886 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 1.7% ليمثل أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من الصعود، وذلك بعد أن تمكن من تسجيل مستوى تاريخي جديد يوم الاثنين الماضي عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

التراجع في أسعار الذهب العالمي يأتي في ظل عمليات البيع لجني الأرباح، وقد ساعد على هذا تعافي مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقترب من تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع لينهي سلسلة من الهبوط استمرت لثلاث أسابيع متتالية.

ومن جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 أسابيع خلال تداولات الأمس، ليساعد هذا على زيادة الضغط السلبي على الذهب للدخول في تصحيح خاصة مع حاجة المؤشرات الفنية إلى تعديل مستوياتها بسبب التشبع في الشراء.

بالرغم من هذا التراجع في سعر الذهب إلى أن الاتجاه الصاعد للذهب يظل مستمر، حيث يجد الذهب الدعم من العديد من العوامل الأخرى التي تساعده على التماسك وعدم الدخول في انخفاض كبير



