“السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت الشركة السعودية للكهرباء اليوم جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف”، الذي يعتمد على تقنية إنترنت الأشياء لكشف الالتماسات الكهربائية، وذلك خلال القمة العالمية للابتكار 2025 في دبي.

ويعتمد جهاز “كاشف” على تقنية إنترنت الأشياء لرصد الالتماسات الكهربائية في أعمدة الإنارة، حتى وإن كانت لحظية، وذلك لاسلكيًا، مع إمكانية الفك والتركيب بسهولة دون الحاجة إلى أي توصيلات كهربائية، مما يُعزّز معايير السلامة العامة ويحافظ على الأرواح.

وأعلنت اللجنة المنظمة للقمة ترشيح رئيس قطاع الأبحاث والتطوير والابتكار في “السعودية للكهرباء” المهندس فهد العتيبي، ليكون عضوًا في لجنة الطاقة والاستدامة بالمعهد العالمي للابتكار، ضمن ست لجان تمثل مختلف دول العالم.

وعلى هامش القمة، وقّعت “السعودية للكهرباء” اتفاقية تعاون في مجال الابتكار مع المعهد العالمي للابتكار (GINI)، تهدف إلى دعم بيئة الابتكار وتمكين المبتكرين داخل الشركة، إضافة إلى تعزيز وصولها إلى شبكة عالمية من المبتكرين حول العالم.

وتُمنح جوائز المبتكر العالمي المتميّز من قبل معهد الابتكار العالمي (GINI)، وهي جوائز تُكرّم الأفراد والمنظمات الذين قدّموا إنجازات استثنائية في مجال الابتكار، وأسهموا في تحقيق تأثير ملموس ضمن مجالاتهم. وتُسلّط هذه الجوائز الضوء على أفضل الممارسات الابتكارية، والحلول الرائدة، والقيادة الاستشرافية التي تدفع عجلة التطوير والابتكار عالميًا.

وشهدت الجائزة إقبالًا واسعًا، حيث تم تقديم 2844 طلبًا من مختلف دول العالم، بينها 900 طلب من الدول العربية.

ويُعد فوز “السعودية للكهرباء ” بهذه الجائزة إنجازًا يُجسّد نُضج منظومتها الابتكارية، ويؤكد قدرتها على تطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة عملياتها التشغيلية. كما يُرسّخ هذا التتويج مكانة الشركة عالميًا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركاء إستراتيجيين في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط