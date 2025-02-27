شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 70 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 85.9279 روبلا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 76 كوبيكا، ليبلغ 90.1826 روبلا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات، ليصل إلى 11737 روبلا.

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