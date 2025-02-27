النفط يصعد من أدنى مستوياته في شهرين بعد وقف ترخيص شيفرون في فنزويلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، من أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ترخيص كان ممنوحا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا، ما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت 19 سنتا (0.3%) إلى 72.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام تكساس 16 سنتا (0.2%) إلى 68.78 دولار للبرميل.

كان كلا الخامين قد بلغا عند تسوية جلسة أمس الأربعاء أدنى مستوياتهما منذ 10 ديسمبر، بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأمريكية، في مؤشر على ضعف الطلب، بجانب الآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

تصدر شيفرون 240 ألف برميل يوميا من الخام من وحدتها في فنزويلا، أي أكثر من ربع إنتاج البلاد من النفط بالكامل. ويعني إنهاء الترخيص أن شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير الخام الفنزويلي.

رئيس وحدة “إن.إس تريدينج” هيرويوكي كيكوكاوا قال “الأنباء المرتبطة بفنزويلا تسببت في حالة من الارتداد بعد موجة البيع الأخيرة، وسط محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا”.

لا يزال المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترمب، الذي قال إن زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأمريكية.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير زيادات مفاجئة.

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