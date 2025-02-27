شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقاوم الضغوط وسط ضبابية الأسواق وخطط ترامب الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعاد سعر الذهب جزءًا من خسائره بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع خلال الجلسة السابقة، في ظل حالة من عدم اليقين والمخاوف المتزايدة بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعد هذه المخاوف عامل دعم للمعدن الأصفر، وفقًا لمنصة "إف إكس ستريت".

الذهب وسياسات ترامب

يرى محللون أن خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية أعلى قد تثير اضطرابات في الأسواق وتزيد من معدلات التضخم، وهو ما يضع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في موقف حرج. ففي حال استمر التضخم بالارتفاع، قد يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يقلل من جاذبية الذهب كونه لا يدر عائدًا.

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تحركات الفائدة الأمريكية

ينتظر المستثمرون صدور تقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يناير، إلى جانب تصريحات مرتقبة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رافائيل بوسيك وتوماس باركين. كما تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي.

شهية أكبر على الذهب

تزداد شهية المستثمرين أيضاً لاقتناء الذهب بعدما وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يوجه وزارة التجارة الأمريكية لفتح تحقيق رسمي في أسواق النحاس. كما أكد أن الرسوم الجمركية على واردات كندا والمكسيك ستُفرض في الموعد المحدد، رغم الجهود المشتركة لضبط الحدود ومكافحة تهريب الفنتانيل، وفقًا لوكالة رويترز.

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الذهب يحافظ على توقعاته الصعودية

رغم التقلبات، استمر الذهب في التحرك ضمن نطاق تداول ضيق مع حفاظه على ثبات فوق متوسطه المتحرك لمدة 100 يوم، ما يدعم التوقعات الصعودية على المدى القريب.

المقاومة : يمثل مستوى 2957 دولارًا للأوقية تحديًا رئيسيًا؛ وفي حال اختراقه قد يتجه السعر نحو 2980 دولارًا، مع إمكانية الوصول إلى المستوى النفسي البالغ 3000 دولار.

: يمثل مستوى 2957 دولارًا للأوقية تحديًا رئيسيًا؛ وفي حال اختراقه قد يتجه السعر نحو 2980 دولارًا، مع إمكانية الوصول إلى المستوى النفسي البالغ 3000 دولار. الدعم: في الاتجاه الهابط، يشكل مستوى 2888 دولارًا دعمًا أوليًا، فيما قد تمتد الخسائر إلى 2795 دولارًا، مع حد أدنى محتمل عند 2718 دولارًا للأوقية.

جني الأرباح يضغط على الذهب

تراجعت أسعار الذهب في وقت سابق من الأسبوع بعد تسجيلها مستويات قياسية في الجلسة السابقة، إذ اندفع المستثمرون لجني الأرباح. وأغلقت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل في بورصة نيويورك عند 2918.8 دولارًا للأوقية، منخفضة بنسبة 1.50%، وفقًا لموقع "ناي500".

ووصف جيم ويكوف، كبير محللي السوق في "كيتكو دوت كوم"، انخفاض أسعار الذهب بأنه "جني أرباح طبيعي" بعد ارتفاعها بأكثر من 12% في أول شهرين من العام. وأكد أن التراجعات الأخيرة لم تُحدث ضررًا يُذكر بالمسار الصعودي للمعدن الثمين، مشيرًا إلى أن الاتجاه الإيجابي لا يزال قائمًا.