شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 27-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى تعاملاته اليوم الخميس 27-2-2025 على استقرار، مسجلا فى البنك المركزي 63.90 جنيه للشراء، و64.09 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.86 جنيه للشراء، 64.19 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
63.90 جنيه للشراء.
64.09 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.86 جنيه للشراء.
64.19 جنيه للبيع.
63.93 جنيه للشراء.
64.24 جنيه للبيع.
63.39 جنيه للشراء.
64.24 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع.
63.97 جنيه للشراء.
64.24 جنيه للبيع.
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