شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للاتصالات: مبادرات التدريب تستهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من المبادرات والبرامج التدريبية المختلفة والمتخصصة التي يقدمها المعهد هو صقل مهارات الشباب المصري التكنولوجية لارتياد وظائف المستقبل بكافة انواعها والتي لا تقتصر فقط علي تلبية احتياجات الشركات المصرية والاجنبية التى تعمل في مصر بل امتدت لتشمل وظائف التعهيد والعمل الحر التي تتيح للكوادر الشابة تقديم خدماتها وابدعاتها التقنية للشركات والمؤسسات على مستوى العالم مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وبناءً عليه، يعد التعاون الأكاديمي مع كبري الشركات العالمية هدفا في حد ذاته لتوفير تدريب عالى القيمة علي أحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تعاون المعهد القومى للاتصالات مع شركة هواوي العالمية ليس مجرد تعاون لتقديم برامج تدريبية فحسب بل هو نموذجاً يحتذي به للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الصناعية العملية لتحقيق رؤية مستقبلية تهدف إلى تزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتدى المدربين، احتفالا بالابتكار وتمكين الكوادر الشابة.

شمل المؤتمر تكريم الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على الميداليات الماسية والبلاتينية والذهبية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مجالات الحوسبة والشبكات والحوسبة السحابية لعامي 2023 و2024، بالإضافة الى سفراء أكاديميات هواوي بالجامعات المصرية.