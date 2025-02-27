شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق «Bybit» والتوترات التجارية يفاقمان خسائر العملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي، إن المستثمرين يتجهون نحو الحذر الشديد في سوق العملات الرقمية الذي يشهد حالة من التذبذب العنيف في ظل تقلبات اقتصادية عالمية متزايدة، وذلك مع تفاقم حالة عدم اليقين.
وبحسب التقرير، انعكس ذلك بوضوح على مؤشر الخوف والجشع للعملات الرقمية، الذي انخفض بشكل حاد من 55 (محايد) إلى 21 (خوف شديد) خلال أقل من أسبوع، ما يشير إلى حالة من القلق الشديد بين المستثمرين.
وأرجع التقرير التراجع الحاد في سوق العملات الرقمية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: الاختراق الأمني لمنصة Bybit، والذي زاد من المخاوف بشأن سلامة منصات التداول، بالإضافة إلى التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة من جهة والمكسيك وكندا من جهة أخرى.
وأوضح أن ذلك ألقى بظلاله على الأسواق المالية بشكل عام، وأدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، وعلى رأسها العملات الرقمية.
وفقًا لما ذكره سايمون بيترز، محلل العملات الرقمية في إيتورو, "كانت عملة البيتكوين تُظهر مرونة حتى وصلت إلى مستوى 92,000 دولار، الذي كان يشكل دعمًا منذ نوفمبر 2024".
وأضاف: "يبدو أن الاختراق تحت هذا المستوى قد أدى إلى سلسلة من عمليات التصفية، مما زاد من الضغوط الهبوطية على السعر."
ويأتي هذا الانخفاض وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق بشكل عام، ويعتقد بيترز أن المزيد من التراجع قد يحدث استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية.
وتابع: "إذا نظرنا إلى الأسواق الصاعدة السابقة للبيتكوين، نجد غالبًا أن هناك ارتدادات بنسبة 25-35٪ قبل أن تجد السعر قاعدة وتبدأ في الاتجاه الصاعد مرة أخرى".
وقال: "حاليًا، نحن في انخفاض بنسبة 20٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109,300 دولار. وقد يؤدي انخفاض بنسبة 35٪ إلى دفع البيتكوين إلى حوالي 70,000 دولار، على الرغم من أن هذا ليس مؤكدًا".
وعلى الرغم من الخوف الحالي، يشجع بيترز المستثمرين على المدى الطويل بالحفاظ على منظور بعيد المدى. "في حين أن التحركات الكبيرة في الأسعار قد تكون مقلقة، إلا أنها طبيعية في أي فئة من الأصول. يجب أن نتذكر أن البيتكوين لا يزال أعلى بنسبة 70٪ عما كان عليه قبل عام"، صرح بذلك.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون سيولة ولديهم ثقة طويلة الأمد في البيتكوين، قد تمثل هذه التصحيح فرصة لتعزيز ممتلكاتهم.
وبحسب التقرير، انعكس ذلك بوضوح على مؤشر الخوف والجشع للعملات الرقمية، الذي انخفض بشكل حاد من 55 (محايد) إلى 21 (خوف شديد) خلال أقل من أسبوع، ما يشير إلى حالة من القلق الشديد بين المستثمرين.
وأرجع التقرير التراجع الحاد في سوق العملات الرقمية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: الاختراق الأمني لمنصة Bybit، والذي زاد من المخاوف بشأن سلامة منصات التداول، بالإضافة إلى التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة من جهة والمكسيك وكندا من جهة أخرى.
وأوضح أن ذلك ألقى بظلاله على الأسواق المالية بشكل عام، وأدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، وعلى رأسها العملات الرقمية.
وفقًا لما ذكره سايمون بيترز، محلل العملات الرقمية في إيتورو, "كانت عملة البيتكوين تُظهر مرونة حتى وصلت إلى مستوى 92,000 دولار، الذي كان يشكل دعمًا منذ نوفمبر 2024".
وأضاف: "يبدو أن الاختراق تحت هذا المستوى قد أدى إلى سلسلة من عمليات التصفية، مما زاد من الضغوط الهبوطية على السعر."
ويأتي هذا الانخفاض وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق بشكل عام، ويعتقد بيترز أن المزيد من التراجع قد يحدث استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية.
وتابع: "إذا نظرنا إلى الأسواق الصاعدة السابقة للبيتكوين، نجد غالبًا أن هناك ارتدادات بنسبة 25-35٪ قبل أن تجد السعر قاعدة وتبدأ في الاتجاه الصاعد مرة أخرى".
وقال: "حاليًا، نحن في انخفاض بنسبة 20٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109,300 دولار. وقد يؤدي انخفاض بنسبة 35٪ إلى دفع البيتكوين إلى حوالي 70,000 دولار، على الرغم من أن هذا ليس مؤكدًا".
وعلى الرغم من الخوف الحالي، يشجع بيترز المستثمرين على المدى الطويل بالحفاظ على منظور بعيد المدى. "في حين أن التحركات الكبيرة في الأسعار قد تكون مقلقة، إلا أنها طبيعية في أي فئة من الأصول. يجب أن نتذكر أن البيتكوين لا يزال أعلى بنسبة 70٪ عما كان عليه قبل عام"، صرح بذلك.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون سيولة ولديهم ثقة طويلة الأمد في البيتكوين، قد تمثل هذه التصحيح فرصة لتعزيز ممتلكاتهم.