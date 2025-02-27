شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أنابيب» 27.3% إلى 168.18 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) صافي ربح يقدر بـ168.18 مليون ريال في عام 2024، مرتفعا بنسبة 27.3% مقارنة بـ132.11 مليون ريال، في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ترجع زيادة الربح إلى ارتفاع في مجمل الربح بمبلغ 283.19 مليون ريال مايعادل زيادة بنسبة 19.35% خلال السنة المالية 2024م مقارنةً بـ 237.27 مليون ريال من السنة المالية 2023م.
وجاء ذلك نتيجة في الاستمرار في الزيادة في حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال السنة المالية 2024.
وأوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ22.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 150 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15%، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0.15%.
وسيكون تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة.
وقرر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب، أمس، برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم لكل 3 سهم.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 150 مليون ريال، فيما يبلغ بعد الزيادة 200 مليون ريال، بزيادة 33%.
ويقدر عدد الأسهم قبل الزيادة بـ150000000، فيما يبلغ بعد الزيادة 200000000.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
ونوهت برسملة 50,000,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ترجع زيادة الربح إلى ارتفاع في مجمل الربح بمبلغ 283.19 مليون ريال مايعادل زيادة بنسبة 19.35% خلال السنة المالية 2024م مقارنةً بـ 237.27 مليون ريال من السنة المالية 2023م.
وجاء ذلك نتيجة في الاستمرار في الزيادة في حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال السنة المالية 2024.
وأوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ22.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 150 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15%، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0.15%.
وسيكون تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة.
وقرر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب، أمس، برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم لكل 3 سهم.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 150 مليون ريال، فيما يبلغ بعد الزيادة 200 مليون ريال، بزيادة 33%.
ويقدر عدد الأسهم قبل الزيادة بـ150000000، فيما يبلغ بعد الزيادة 200000000.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
ونوهت برسملة 50,000,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.