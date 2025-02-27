شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس: 15% نموًا بالصادرات لـ283 مليون دولار خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 15 % لتسجل 283 مليون دولار خلال يناير 2025 مقابل 246 دولار في يناير 2024، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20%.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 105 ملايين دولار خلال يناير 2025 مقابل 104 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 57% لتسجل 77 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، من حيث استيراد الملابس من مصر، لتحقق صادرات الملابس الجاهزة لتركيا ارتفاعًا بنسبة 64 % لتسجل 30 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.

وأعلن المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.

يشار إلى أن جميع قطاعات الملابس الجاهزة حققت زيادة ملحوظة في الصادرات بنسبة 18 % لتسجل 2.84 مليارات دولار 2024 مقابل 2.41 مليارات دولار في 2023.



