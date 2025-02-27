شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى توصل زينة رمضان من غير ما تعرض نفسك لمحضر سرقة كهرباء بهذه الخطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشن حملات مكثفة خلال شهر رمضان المبارك لضبط المخالفين و سارقي التيار الكهربائي بشكل عام وبغرض زينة رمضان بشكل خاص، لذلك يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن طرق الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك للحصول على وصلة تيار كهربائي لعمل زينة شهر رمضان المبارك للحفاظ علي سلامة المواطنين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وعدم تعرضها لأى أعطال بالإضافة إلى تجنب التعرض لغرامات مالية ضخمة، وهى كالاتى:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب الحصول على وصلة تيار كهربائي لعمل زينة شهر رمضان المبارك.

2- اطلب من شركة الكهرباء توفير فنى متخصص لعمل وصلة تيار كهربائي بشكل سليم لا يضر بسلامة المواطنين ولا الشبكة الكهربائية.

3- فى حالة توصيل زينة رمضان على عداد الوحدة السكنية أو التجارية لن تكون هناك حاجة لعمل تصريح ، و ينصح بالتأكد من قدرة العداد لتكون مناسبة للاحمال الإضافية لتجنب وقوع ماس كهربائي.

4- الحصول على موافقة من شركه الكهرباء يضمن لك عدم التعرض لغرامات مالية ضخمة تصل لإضعاف قيمة الاستهلاك الفعلى باعلى سعر شريحة للكيلو وات ساعة بمبلغ 2.14 قرش.