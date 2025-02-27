شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب في مصر تكشف تطورات سعر الذهب اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27 فبراير 2025، بعد أن تحرك سعر الذهب اليوم إلي مستوى 4,120 جنيهاً للجرام من عيار 21، حيث يعتبر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية صعود سعر الذهب العالمي قرب 2912 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

صناديق الاستثمار في الذهب تسجل أعلى تدفقات منذ 2020

أما عن صناديق الاستثمار العالمي المدعومة بالذهب المادي فقد أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية.



فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.



هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 3.9 طن ذهب.