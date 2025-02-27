الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 27-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 35.125 دينار

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سعر الذهب اليوم الخميس 27-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 35.125 دينار

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به." ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في البحرين  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

 

أسعار الذهب في البحرين


عيار 24 سجل  35.125 دينار

عيار 22 سجل  32.200 دينار

عيار 21 سجل  30.750 دينار

عيار 18 سجل  26.350 دينار

عيار 14 سجل  20.500 دينار

عيار 12 سجل  17.575 دينار

الاونصة 1092.725 دينار

الجنيه الذهب 245.925 دينار

الأونصة بالدولار 2906.18 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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