شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الدوائية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 03 أبريل 2025م ومدتها 4 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 02 أبريل 2029م.
والأعضاء هم: د. إبراهيم الجفالي، خالد الربيعة، د. أحمد الجديع، د. فهد الربيعة، خالد القويز، د. مي العجاجي، خلدون الفاخري، فيصل الفهادي، فرحان البوعنين.
2. الموافقة على اشتراك المرشح لعضوية مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم عبدالرحمن الجفالي في عمل منافس لأعمال الشركة.
3. عدم الموافقة على اشتراك المرشح لعضوية مجلس الإدارة جمعة ديوان البهادلي في عمل منافس لأعمال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
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والأعضاء هم: د. إبراهيم الجفالي، خالد الربيعة، د. أحمد الجديع، د. فهد الربيعة، خالد القويز، د. مي العجاجي، خلدون الفاخري، فيصل الفهادي، فرحان البوعنين.
2. الموافقة على اشتراك المرشح لعضوية مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم عبدالرحمن الجفالي في عمل منافس لأعمال الشركة.
3. عدم الموافقة على اشتراك المرشح لعضوية مجلس الإدارة جمعة ديوان البهادلي في عمل منافس لأعمال الشركة.