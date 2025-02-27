«باتك»: إجراءات قانونية ضد أمانة القصيم بعد قرارها تولي إدارة مواقف بريدة

انخفاض أرباح «جي آي جي» إلى 98.19 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الدوائية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية