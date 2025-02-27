شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «جي آي جي» إلى 98.19 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

التغيرات غير المواتية:

1. انخفاض في إيرادات التأمين بمقدار 101 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض في قطاع المركبات بمقدار 90 مليون ريال.

2. انخفاض حصة الفائض من مجمع التأمين بمقدار 19 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي.

3. زيادة في المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 13 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة في المصاريف الإجمالية.

التغييرات المواتية:

وتعويض التأثيرات المذكورة أعلاه جزئيًا بما يلي:

1. انخفاض في صافي مصاريف خدمة التأمين بمقدار 96 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى قطاع الممتلكات والحوادث.

2. انخفاض في صافي مصاريف تمويل التأمين بمقدار 9 ملايين ريال. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) بنسبة 23.6% في عام 2024، إلى 98.19 مليون ريال، مقارنة بـ128.52 مليون ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع الانخفاض في صافي الربح بمقدار 30 مليون ريال في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى:التغيرات غير المواتية:1. انخفاض في إيرادات التأمين بمقدار 101 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض في قطاع المركبات بمقدار 90 مليون ريال.2. انخفاض حصة الفائض من مجمع التأمين بمقدار 19 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي.3. زيادة في المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 13 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة في المصاريف الإجمالية.التغييرات المواتية:وتعويض التأثيرات المذكورة أعلاه جزئيًا بما يلي:1. انخفاض في صافي مصاريف خدمة التأمين بمقدار 96 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى قطاع الممتلكات والحوادث.2. انخفاض في صافي مصاريف تمويل التأمين بمقدار 9 ملايين ريال.