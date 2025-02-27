شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك»: إجراءات قانونية ضد أمانة القصيم بعد قرارها تولي إدارة مواقف بريدة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت باتخاذ شركتها التابعة جميع الإجراءات النظامية والقضائية التي تحفظ حقوق الشركة ومكتسباتها لدى المحكمة الإدارية والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأفادت بإعلان أي تطورات جوهرية لاحقا. الدمام - شريف احمد - كشفت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية الإعلان عن إيضاح شركتها التابعة شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات لما جاء في البيان الصحفي الصادر من قبل أمانة منطقة القصيم بتاريخ يوم أمس الأربعاء 2025/02/26م والمتعلق بتولي أمانة منطقة القصيم إدارة وتشغيل المواقف بوسط مدينة بريدة اعتبارا من اليوم الخميس بتاريخ 2025/02/27م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن لشركتها التابعة (شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات) عقد استثمار عقار بلدي (تأجير وتطوير وتشغيل وصيانة مواقف ذكية طولية ومتعددة وهيدروليكية وساحات مواقف وسط مدينة بريدة والممتد إلى العام 2047م،ونوهت باتخاذ شركتها التابعة جميع الإجراءات النظامية والقضائية التي تحفظ حقوق الشركة ومكتسباتها لدى المحكمة الإدارية والجهات الرسمية ذات العلاقة.وأفادت بإعلان أي تطورات جوهرية لاحقا.