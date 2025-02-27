شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «التعاونية» إلى 1.02 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة التعاونية للتأمين في عام 2024 بنسبة 65.8% إلى 1.022 مليار ريال، مقابل 616.426 مليون ريال في عام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة بلغ 1,145,014 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بـ 717,806 مليون ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 59.52٪.
وحققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة، فيما يرجع ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغت نتيجة خدمات التأمين خلال العام الحالي 2,838,754 مليار ريال مقابل 1,197,931 مليار ريال خلال العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 136.97%، وذلك نتيجة لنمو إيرادات التأمين مع تحسن معدل الخسارة.
- بلغ النمو في صافي أرباح نتائج التأمين للعام الحالي 1,111,429 مليار ريال مقارنة بـ 681,172 مليار ريال خلال العام السابق بنسبة زيادة بلغت 63.16%، وذلك نتيجة تحسن نتائج الخدمات التأمينية.
- حققت محفظة استثمارات الشركة نمواً قوياً، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمار ليصل إلى 680,445 مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بـ 435,540 مليون ريال خلال العام السابق بنسبة زيادة بلغت 56.23%، وذلك نتيجة زيادة حجم محفظة الاستثمارات التي بلغت11,565,197 مليار ريال مقارنة بـ 8,504,995 مليار ريال في العام السابق بنسبة زيادة بلغت 35.98%.
-بلغت صافي مصاريف تمويل التأمين في العام الحالي 70,412 مليون ريال مقابل 68,314 مليون ريال للعام السابق ، أي بإرتفاع قدره 3.07%، نتيجه لزيادة الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة.
بلغ إجمالي الدخل الشامل في العام الحالي 1,035,029 مليار ريال مقابل 614,257 مليون ريال للعام السابق، اي بارتفاع قدره 68.50%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام الحالي 19,821,546 مليار ريال ، مقابل 18,359,520 مليار ريال خلال العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.96%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة بلغ 1,145,014 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بـ 717,806 مليون ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 59.52٪.
وحققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة، فيما يرجع ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغت نتيجة خدمات التأمين خلال العام الحالي 2,838,754 مليار ريال مقابل 1,197,931 مليار ريال خلال العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 136.97%، وذلك نتيجة لنمو إيرادات التأمين مع تحسن معدل الخسارة.
- بلغ النمو في صافي أرباح نتائج التأمين للعام الحالي 1,111,429 مليار ريال مقارنة بـ 681,172 مليار ريال خلال العام السابق بنسبة زيادة بلغت 63.16%، وذلك نتيجة تحسن نتائج الخدمات التأمينية.
- حققت محفظة استثمارات الشركة نمواً قوياً، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمار ليصل إلى 680,445 مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بـ 435,540 مليون ريال خلال العام السابق بنسبة زيادة بلغت 56.23%، وذلك نتيجة زيادة حجم محفظة الاستثمارات التي بلغت11,565,197 مليار ريال مقارنة بـ 8,504,995 مليار ريال في العام السابق بنسبة زيادة بلغت 35.98%.
-بلغت صافي مصاريف تمويل التأمين في العام الحالي 70,412 مليون ريال مقابل 68,314 مليون ريال للعام السابق ، أي بإرتفاع قدره 3.07%، نتيجه لزيادة الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة.
بلغ إجمالي الدخل الشامل في العام الحالي 1,035,029 مليار ريال مقابل 614,257 مليون ريال للعام السابق، اي بارتفاع قدره 68.50%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام الحالي 19,821,546 مليار ريال ، مقابل 18,359,520 مليار ريال خلال العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.96%.