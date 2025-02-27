الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الغاز» 9.4% إلى 248.7 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «الغاز» 9.4% إلى 248.7 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الغاز والتصنيع الأهلية في 2024 بنسبة 9.4% إلى 248.7 مليون ريال، مقابل 227.3 مليون ريال في عام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الارتفاع في صافى الربح إلى:
- ارتفاع مجمل الربح 56.6 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات.
- انخفاض مصروف الزكاة بمبلغ 24.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة بعد الانتهاء من الفحوصات الزكوية غير المكتملة للسنوات السابقة حتى عام 2020.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى ب 5.6 مليون ريال.
وجاء ذلك بالرغم من:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 38.8 مليون ريال.
- انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل بـ 24 مليون ريال.
-انخفاض الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بـ 0.9 مليون ريال.
- ارتفاع المصاريف التمويلية بـ 1.5 مليون ريال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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