شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الغاز» 9.4% إلى 248.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- ارتفاع مجمل الربح 56.6 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات.

- انخفاض مصروف الزكاة بمبلغ 24.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة بعد الانتهاء من الفحوصات الزكوية غير المكتملة للسنوات السابقة حتى عام 2020.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى ب 5.6 مليون ريال.

وجاء ذلك بالرغم من:

- ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 38.8 مليون ريال.

- انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل بـ 24 مليون ريال.

-انخفاض الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بـ 0.9 مليون ريال.

- ارتفاع المصاريف التمويلية بـ 1.5 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الغاز والتصنيع الأهلية في 2024 بنسبة 9.4% إلى 248.7 مليون ريال، مقابل 227.3 مليون ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافى الربح إلى:- ارتفاع مجمل الربح 56.6 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات.- انخفاض مصروف الزكاة بمبلغ 24.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة بعد الانتهاء من الفحوصات الزكوية غير المكتملة للسنوات السابقة حتى عام 2020.- ارتفاع الإيرادات الأخرى ب 5.6 مليون ريال.وجاء ذلك بالرغم من:- ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 38.8 مليون ريال.- انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل بـ 24 مليون ريال.-انخفاض الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بـ 0.9 مليون ريال.- ارتفاع المصاريف التمويلية بـ 1.5 مليون ريال.