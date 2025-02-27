شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توقع عقدين بقيمة 36.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" أن شركتها التابعة، شركة الطور للخدمات الطبية (مستشفى الدكتور سليمان فقيه – المدينة المنورة)، قد وقَّعت عقدًا، أمس، مع شركة الفارابي المتميزة للرعاية الصحية المحدودة (إحدى الشركات التابعة للمجموعة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: تقديم خدمات الصيانة المخططة وغير المخططة، وخدمات السلامة والأمن، والخدمات التشغيلية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة لضمان الكفاءة التشغيلية والتميُّز في تقديم الخدمات.
وأضافت أن القيمة التقديرية للعقد تصل إلى 15.406 مليون ريال، (تعتمد على الطلب الفعلي على الخدمات).
ويشمل هذا العقد:
- الصيانة الوقائية والمخططة.
- الصيانة الكبيرة أو غير المنتظمة.
- الصيانة القائمة على الحالة.
- الصيانة التفاعلية وطوارئ الأعطال.
- أنظمة التكييف والتهوية، والميكانيكية، والمدنية، والكهربائية، والتيار المنخفض، والخدمات الداعمة، والسلامة، والأمن.
- الخدمات التشغيلية وخدمات السلامة والأمن.
وأوضحت أن مدة العقد سنة، متوقعة أن يؤثر هذا العقد على النتائج المالية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه خلال فترة تنفيذ العقد.
وأعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" توقيع شركتها التابعة، شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبية مسار، عقدًا، أمس، مع شركة الآفاق المتقدمة للمقاولات (AHC)، وهي أيضًا شركة تابعة للمجموعة.
وأضافت أن العقد يتضمن: تنفيذ أعمال التدعيم، نزح المياه، والحفر ضمن المرحلة التحضيرية لمشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبية مسار في مكة المكرمة.
وأفادت بأن قيمة العقد تقدر بـ21.550 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 270 يوما.
ويشمل هذا العقد أعمال الحفر، التدعيم، وإدارة المياه المطلوبة لوضع الأساسات والبنية التحتية لمشروع مستشفى دكتور سليمان فقيه الطبية مسار.
وتوقعت أن يؤثر العقد على النتائج المالية للمجموعة خلال فترة تنفيذ العقد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: تقديم خدمات الصيانة المخططة وغير المخططة، وخدمات السلامة والأمن، والخدمات التشغيلية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة لضمان الكفاءة التشغيلية والتميُّز في تقديم الخدمات.
وأضافت أن القيمة التقديرية للعقد تصل إلى 15.406 مليون ريال، (تعتمد على الطلب الفعلي على الخدمات).
ويشمل هذا العقد:
- الصيانة الوقائية والمخططة.
- الصيانة الكبيرة أو غير المنتظمة.
- الصيانة القائمة على الحالة.
- الصيانة التفاعلية وطوارئ الأعطال.
- أنظمة التكييف والتهوية، والميكانيكية، والمدنية، والكهربائية، والتيار المنخفض، والخدمات الداعمة، والسلامة، والأمن.
- الخدمات التشغيلية وخدمات السلامة والأمن.
وأوضحت أن مدة العقد سنة، متوقعة أن يؤثر هذا العقد على النتائج المالية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه خلال فترة تنفيذ العقد.
وأعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" توقيع شركتها التابعة، شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبية مسار، عقدًا، أمس، مع شركة الآفاق المتقدمة للمقاولات (AHC)، وهي أيضًا شركة تابعة للمجموعة.
وأضافت أن العقد يتضمن: تنفيذ أعمال التدعيم، نزح المياه، والحفر ضمن المرحلة التحضيرية لمشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبية مسار في مكة المكرمة.
وأفادت بأن قيمة العقد تقدر بـ21.550 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 270 يوما.
ويشمل هذا العقد أعمال الحفر، التدعيم، وإدارة المياه المطلوبة لوضع الأساسات والبنية التحتية لمشروع مستشفى دكتور سليمان فقيه الطبية مسار.
وتوقعت أن يؤثر العقد على النتائج المالية للمجموعة خلال فترة تنفيذ العقد.