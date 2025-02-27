شكرا لقرائتكم خبر عن بأرقام مميزة.. المدينة المنورة تشهد نموًا اقتصاديًا خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

معدلات نمو مرتفعة

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة المدينة المنورة تناميًا اقتصاديًا مرتفعًا في عددٍ من الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التجارة، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، إذ شهد قطاع الخدمات اللوجيستية ارتفاعًا في مستوى النمو بنسبة 54% لعام 2024 مقارنةً بالعام 2023.وحقق قطاع الفنادق نموًا بنسبة 42%، فيما تزايدت نسبة تنظيم أنشطة الرحلات السياحية إلى 33%، والبرمجة الحاسوبية 28%، وتجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها 14%، مقارنة بالفترة نفسها.كما سجل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 2018 إلى 2024 نموًا بنسبة بلغت 37%، إذ وصل عدد السجلات التجارية 86 إلى 1000 سجل مقارنةً بـ63 ألف سجل في العام 2018.يُذكر أنه على مدار السنوات الأربع الماضية 2020 - 2024، استمرت منطقة المدينة المنورة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم الطلب، ما يؤكد جاذبية المنطقة للاستثمار.وتشير بيانات نقاط البيع التي ناهزت قيمة مبيعات نقاط البيع فيها 7 مليارات ريال، إلى زيادة مستقرة في الإنفاق الاستهلاكي بالمنطقة.ويعبر هذا النمو المستدام في معاملات نقاط البيع، عن استقرار معدلات التضخم، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، يسهم في تعزيز اقتصاد المنطقة، ويجعلها من الوجهات الاستثمارية المهمة في المملكة.