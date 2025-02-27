شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 27-2-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تحديث أسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، وفق أحدث البيانات المتاحة عن حركة سعر الدولار في مصر مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار.
كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الخميس لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار، وفق المعلومات الواردة من البنوك المختلفة.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى بنك مصر
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء
50.68 جنيه للبيع
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