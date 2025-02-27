شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتأهيل 250 ألف متخصص فى الأمن السيبرانى.. كيف يسهم التدريب فى الحماية الرقمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني، وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو لتدريب 250 ألف متدرب على مدار خمس سنوات، يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية، وإعداد كوادر قادرة على حماية المؤسسات من التهديدات السيبرانية المتزايدة. وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة حول تفاصيل البرنامج.

ما الهدف الرئيسي من البرنامج؟

يهدف البرنامج إلى تأهيل 250 ألف متدرب بمهارات الأمن السيبراني، بما يعزز جاهزية مصر الرقمية ويوفر كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.

ما المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج؟

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار خمس سنوات، مما يسمح بتدريب أعداد كبيرة من الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

كيف سيتم تقديم التدريب؟

سيتم تقديم التدريب من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات، وسيتاح للمتدربين في مختلف المحافظات مجانًا.

هل هناك مبادرات سابقة مشابهة؟

نعم، قامت أكاديمية سيسكو للشبكات في مصر حتى الآن بتدريب أكثر من 335 ألف متدرب، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 32%. وفي عام 2024 فقط، انضم أكثر من 70 ألف متعلم لدورات الأكاديمية، بدعم من 400 مدرب عبر 146 أكاديمية منتشرة في أنحاء الجمهورية.

كيف يساهم هذا البرنامج في دعم الأمن السيبراني في مصر؟

يساهم البرنامج في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع المخاطر السيبرانية، في ظل تزايد الطلب على هذه المهارات محليًا، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني 2023 – 2027، وإصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإطار التنظيمي الأول للشركات العاملة في اختبارات وتقييم الأمن السيبراني في المؤسسات.

هل البرنامج جزء من مبادرة أوسع؟

نعم، يندرج البرنامج ضمن مبادرة عالمية أعلنت عنها أكاديمية سيسكو للشبكات عام 2022، والتي تستهدف تدريب 25 مليون شخص على المهارات الرقمية والأمن السيبراني خلال 10 سنوات، لإعدادهم لوظائف المستقبل في العصر الرقمي.