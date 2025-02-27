شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تبحث مع 3 مستثمرين تدشين مصنع إطارات سيارات بالعامرية والان مع تفاصيل الخبر

تعد صناعة إطارات السيارات من الصناعات الحيوية في مصر، حيث تلعب دورًا أساسيًا في دعم قطاع النقل، سواء على مستوى النقل البري أو الصناعي.

وتعتبر هذه الصناعة جزءًا من البنية التحتية التي تساهم في تعزيز حركة التجارة والنقل، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

في هذا السياق، تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جهودها لتطوير وتعزيز قدرة صناعة الإطارات في مصر من خلال خطة شاملة لتشغيل مصانع النقل والهندسة التابعة لها بالشراكة مع القطاع الخاص .

تأتي هذه الخطة في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع المهم، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يمثل عبئًا على الاقتصاد الوطني. تتضمن الخطة إجراء مفاوضات مع 3 مستثمرين لإنشاء مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية وهو أرض تابعة لشركة النقل والهندسة التي تم تصفيتها ، حيث تقيم الشركة القابضة الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي آلعضو المنتدب خطوط المصنع القديم بسموحة ؛لاستغلال بعضها في المصنع الجديد.

ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في توفير آلاف الفرص الوظيفية ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية من الإطارات، وتوفير نحو مليار دولار واردات سنوية من إطارات السيارات ،بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي الوقت نفسه، يجري فحص وتقييم الخطوط الإنتاجية في المصانع القديمة لرفع كفاءتها، وضمان قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في صناعة الإطارات، هذا التوجه يأتي في إطار خطة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية.

تسهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير إطارات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق المصري وتوسيع قاعدة التصدير إلى الخارج.