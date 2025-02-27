شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترمب يعلن فرض رسوم جمركية 25% على المنتجات الأوروبية قريبًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أنّ واشنطن ستفرض «قريباً» رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الأوروبية، منتقداً الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” خلال أول اجتماع لحكومته، اعتبر ترمب أنّ الاتحاد الأوروبي أُنشئ للإضرار بواشنطن. وقال: «لنكن صريحين، الاتحاد الأوروبي تمّ تأسيسه للإضرار بالولايات المتحدة».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الاتحاد الأوروبي، قال ترمب: «اتخذنا القرار، وسنعلنه قريباً، سيكون 25 في المائة»، أي نسبة الرسوم ذاتها التي سيتم فرضها على المنتجات المكسيكية والكندية اعتباراً من مطلع أبريل (نيسان).

وأوضح أنّ هذه الرسوم ستستهدف منتجات من بينها السيارات، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي «استغلّنا بالفعل».

وهدّد ترمب بفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين لمواجهة التجارة «غير العادلة وغير المتوازنة».

وردّت المفوضية الأوروبية على ترمب قائلة إن الاتحاد الأوروبي كان بمثابة «نعمة» بالنسبة للولايات المتحدة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان إن «الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم. وكان نعمة للولايات المتحدة».

كما حذّر المتحدث من أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل «حازم وفوري» على أي رسوم جمركية، في إشارة إلى التهديدات الجديدة من الرئيس الأميركي.

منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، أعلن ترمب عن تعريفات جمركية على كندا والمكسيك جارتي الولايات المتحدة بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل. ثمّ أعلن تعليق هذه الرسوم حتى أبريل.

وعندما سئل عن ذلك، قال ترمب إنّه لن يوقف فرض الرسوم، مضيفاً أنّه يخطّط للقيام بذلك في الثاني من أبريل.

وقال: «الرسوم الجمركية ستفرض، ليس كلّها، ولكن في قسم كبير منها».

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