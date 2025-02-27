شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، بينما سجلت مخزونات البنزين والمقطرات زيادات مفاجئة.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” قالت الإدارة، إن مخزونات الخام هبطت 2.3 مليون برميل إلى 430.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل في الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي ستة سنتات إلى 72.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:38 بتوقيت غرينيتش عقب صدور التقرير. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 69 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 317 ألف برميل يوميا، في حين زادت معدلات الاستخدام 1.6 نقطة مئوية إلى 86.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأوضحت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 400 ألف برميل في الأسبوع إلى 248.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 800 ألف برميل. كما أظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 120.5 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 292 ألف برميل يومياً.

وقال خبراء السلع الأولية لدى «آي إن جي» في مذكرة الأربعاء، إن آفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا تزداد، وإن السوق تراقب أيضاً التداعيات المحتملة لصفقة معادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وجاء في المذكرة: «هذا يقربنا خطوة من رفع العقوبات عن روسيا، مما يخفف كثيراً من الضبابية التي تخيم على السوق بشأن الإمدادات».

ونقلت «رويترز» الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على شروط مسودة اتفاقية المعادن المهمة لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعاً.

وتأثرت أسعار النفط أيضاً بمخاوف من أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين قد تزيد من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وكتب محللون لدى «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء أن ذلك هدأ المخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط في الأمد القريب، على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

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