ويعد طريق طيبة واحدا من خمسة طرق شدد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية على أهمية رفع كفاءتهم وفتحهم أمام الحافلات السياحية الأمر الذى يحقق سلامة السائحين ويوفر الوقت ويؤدى إلى رفع معدلات الحركة السياحية بالصعيد.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح طريق طيبة.. 4 طرق أخرى تطالب السياحة بفتحها تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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