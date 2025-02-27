شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح طريق طيبة.. 4 طرق أخرى تطالب السياحة بفتحها تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة من مجلس الوزراء لرئيس اتحاد الغرف السياحية، تقرر فتح طريق طيبة الذى يربط مدينتى الغردقة والأقصر أمام حركة السيارات السياحية
ويعد طريق طيبة واحدا من خمسة طرق شدد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية على أهمية رفع كفاءتهم وفتحهم أمام الحافلات السياحية الأمر الذى يحقق سلامة السائحين ويوفر الوقت ويؤدى إلى رفع معدلات الحركة السياحية بالصعيد.
والطرق الخمس التى تضمنها طلب رئيس الاتحاد، ويتبقى أربعة وهى:-
● طريق الغردقة - مرسى علم، والذى يحتاج ازدواج الطريق ورفع كفاءته حيث يقع الطريق فى الذهاب داخل القرى وليس طريق سريع.
● طريق أسوان - أبو سمبل، مطلوب إزدواج الطريق.
● طريق الأقصر - أسوان الصحراوى الغربى، والمطلوب فتحه أمام حركة السياحة.
● طريق مرسى علم - الأقصر، والمطلوب رفع كفاءته وفتحه للسياحة.
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