شكرا لقرائتكم خبر عن الوصول لصفر حرق لغاز الشعلة.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول عجيبة والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة قطاع البترول استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة فى أعمال حفر الآبار الاستكشافية والتنموية وإنتاج البترول والغاز الطبيعي وما ينتج عنها من نتائج إيجابية مقارنة باعمال الحفر التقليدية، وذلك وفقا لتأكيدات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الذى أشار إلى أن تلك الجهود ستؤدى إلى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ومن ثم ستدعم الاقتصاد القومى من خلال تقليل فاتورة الاستيراد.

وتتضمن ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025- 2026 لشركة عجيبة للبترول ومؤشرات الأداء لموازنة العام المالى الحالى 2024- 2025.

1- الموزانة المقترحة للعام المالى 2025-2026، بلغت 641.3 مليون دولار بخطة إنتاج 24000 برميل زيت يوميًا و64 مليون قدم مكعب قياسى يوميًا.

2- إنتاج شركة عجيبة للبترول بلغ 40 ألف برميل زيت مكافئ يومياً بنسبة تحقيق 82٪ من المخطط ، وذلك من خلال حفر 12 بئر تنموى و59 عملية صيانة آبار.

3- لأول مرة في تاريخ الشركة ، تم الوصول إلى صفر حرق لغاز الشعلة في تسهيلات الزيت والغاز من خلال إكمال مشروع ضاغط الغاز، مما يتيح نقل كل الغاز المحترق من محطة الزيت إلى محطة الغاز.

4ـ تم إضافة محطة معالجة مياه جديدة كجزء من استراتيجية معالجة وإعادة حقن المياه المصاحبة فى عجيبة، مما مكن الشركة من معالجة وإعادة حقن 100% من المياه المنتجة وفقًا للمعايير الدولية. وذلك لتعزيز كفاءة الخزانات المستنزفة من خلال الحفاظ على ضغط الخزان وتحسين الإنتاجية.

5- بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركة عجيبة فى حفر أول بئر أفقى عميق ضمن طبقة المساجد (شمال روزا -13)، وهو ما يمثل إنجازًا رئيسيًا في تعظيم الجدوى الاقتصادية لخزانات الكربونات منخفضة النفاذية. وحقق البئر إنتاجًا أوليًا بلغ 1800 برميل زيت مكافئ يوميًا، مضيفًا 0.5 مليون برميل زيت مكافئ إلى احتياطيات الشركة.

6- كما حققت عجيبة إنجازًا آخر فى طبقة المساجد. حيث أعدنا إكمال البئر الاستكشافية (إيرس 1X) من طبقة المساجد بإنتاجية عالية للوصول إلى أعلى إنتاج بمعدل 2600 برميل زيت يوميًا و4.5 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، تلا ذلك تنفيذ خطة تنمية سريعة بدأت بحفر البئر التنموية (إيرس 2)، والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 1500 برميل زيت يوميًا و1.6 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، وكلاهما أضاف 3 ملايين برميل زيت مكافئ إلى احتياطات الشركة.

7- الشركة استأنفت أنشطة المرحلة الثانية من محطة مليحة للغاز في ديسمبر الماضى وذلك بدعم كلا مــن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، ومن المتوقع أن تبدأ التشـغيل في سبتمبر 2026.

8-من المخطط حفر بئرين استكشافيين في الميزانية المعدلة لعام 2024-2025 ومن المقرر حفر ثلاثة آبار في الميزانية المخططة لعام 2025-2026.

9- الانتهاء من مشروع المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة وعالي الإنتاجية في 24 نوفمبر الماضى.