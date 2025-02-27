شكرا لقرائتكم خبر عن حركة نشطة في أسواق الحدود الشمالية استعدادا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أسواق الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية حالة من الحركة التجارية النشطة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ويتزايد إقبال المواطنين والمقيمين على شراء المستلزمات الرمضانية مثل المواد الغذائية، التمور، والمشروبات الرمضانية.وأوضح المشرف العام على الاتصال المؤسسي بأمانة الحدود الشمالية ثامر القاران، أن الأمانة عززت برنامجها التثقيفي للامتثال للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية في الأسواق والمطاعم وأماكن تحضير الأطعمة والحلويات والمشروبات الرمضانية، مع تكثيف الجولات الرقابية وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق لائحة الجزاءات البلدية.وأشار إلى تنفيذ برنامج متكامل للنظافة والصحة العامة مع اعتماد خطة للطوارئ عند الحاجة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج رقابي لصحة البيئة بما يدعم جهود الإصحاح البيئي في المنطقة خلال الفترة القادمة, ويشمل البرنامج تعزيز مراقبة الأسواق والباعة الجائلين، ضبط بسطات المأكولات والمشروبات الرمضانية، صيانة وتجهيز المرافق البلدية، ودعم مشاركة مندوبي الأمانة في لجان العمل المختصة بالتنسيق التكاملي مع شركاء الأمانة في مختلف القطاعات.فيما أكد عدد من المتسوقين أن الطلب على المنتجات الأساسية في تزايد مستمر، إلى جانب التمور بمختلف أنواعها التي تُعد عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية.وفي سياق متصل، تعمل الجهات المعنية في المنطقة على تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتأكد من جودة المنتجات، مع التوقعات باستمرار النشاط التجاري حتى الأيام الأولى من الشهر الفضيل.