شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27 فبراير 2024 ببنكي الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديث فى البنوك المصرية، وخاصة بنكي الأهلي ومصر.
ويشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء، و50.66 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء
50.68 جنيه للبيع
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