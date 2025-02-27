الاقتصاد

كم سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27 فبراير 2024 ببنكي الأهلى ومصر

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كم سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27 فبراير 2024 ببنكي الأهلى ومصر

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديث فى البنوك المصرية، وخاصة بنكي الأهلي ومصر.

ويشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء، و50.66 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

 

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.54  جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB
 

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51  جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
 

50.58 جنيه للشراء

50.68 جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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