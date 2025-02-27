شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “البحر الأحمر الدولية” توفر وقود الطيران المستدام لأول مرة في السعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في خطوة متقدمة نحو مستقبل أكثر استدامة، أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، يوم الأربعاء، عن توفير وقود الطيران المستدام (SAF) لجميع شركات الطيران العاملة في مطار «البحر الأحمر الدولي»، التابع لها، لتكون بذلك أول من يقدم هذا النوع من الوقود في السعودية.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة في قطاع الطيران، وفقاً لحسابها على منصة «إكس».

وقال المدير التنفيذي لعمليات الطيران في «البحر الأحمر الدولية»، عبد العزيز العبدان، في تصريحات له، عبر فيديو مرئي: «نشعر اليوم بفخر كبير بالإعلان الرسمي عن توفر وقود الطيران المستدام في مطار (البحر الأحمر الدولي)، عبر شريكنا الاستراتيجي (أبسكو) (APSCO) المورد للوقود».

وأضاف أنه من اليوم فصاعداً، سيتوفر وقود الطيران المستدام لأول مرة في السعودية لجميع المشغلين الجويين وشركات الطيران والطائرات القادمين والمغادرين من وإلى مطار «البحر الأحمر الدولي».

وأوضح أن وقود الطيران المستدام (SAF) هو نوع من الوقود المصمم خصيصاً للاستخدام في قطاع الطيران، ويتم إنتاجه من مصادر متجددة ومستدامة مثل المواد المعاد تدويرها من النفايات والمواد البيولوجية. كما يتضمن قطاع الطيران أيضاً وقود الطيران منخفض الكربون (LCAF)، وهو حل حديث يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع.

من جانبه، قال رئيس العمليات التجارية في مطار «البحر الأحمر الدولي»، مايكل وايت، إن الشراكة مع «أبسكو» تعد شهادة على الالتزام بالممارسات المستدامة، وهذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تأكيد المسؤوليات البيئية في قطاع الطيران.

ووفقاً للفيديو المرئي، فإنه يمكن إنتاج وقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين النظيف وثاني أكسيد الكربون الملتقط (وقود الطيران منخفض الكربون LCAF).

كما يعتبر أداء وقود الطيران المستدام مشابهاً بشكل كبير لأداء الوقود التقليدي، ما يعني أن شركات الطيران لن تحتاج إلى إجراء تعديلات كبيرة على أسطولها أو بنيتها التحتية للاستفادة من هذا الوقود. وأن التأثير البيئي يعتبر إيجابياً من خلال تحسين نوعية الهواء وتقليل الجزيئات والكبريتات.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، أكدت وزارة الطاقة السعودية، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن استخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون يسهم في تقليل الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطيران، مما يعزز أهداف التنمية ويحقق مستهدفات «رؤية 2030».

نسخ الرابط تم نسخ الرابط