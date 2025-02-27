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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة واليونان تناقشان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عُقد اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، في العاصمة الرياض، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجيـة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية اليونـاني الدكتور تاسوس خاجيفا سيليو، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة واليونان، واستعراض واستكشاف فرص الاستثمار في مجال البناء والتشييد في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تجاوز التحديات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي ملياري دولار -حتى الربع الثالث من 2024م-، وجاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية، والمصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) كأبرز السلع اليونانية المستوردة، كما سجل حجم التجارة بين البلدين نموًا بمعدل 18.3% خلال الفترة من (2019 - 2023).
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة واليونان، واستعراض واستكشاف فرص الاستثمار في مجال البناء والتشييد في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تجاوز التحديات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
تبادل تجاريوشارك في الاجتماع كلٌ من وزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة نيوم، وشركة القدية للاستثمار، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومطار الملك سلمان الدولي، وشركة الدرعية، وشركة المربع، وشركة العلا للتطوير، ومجموعة روشن، والسودة للتطوير، وعددًا من الشركات اليونانية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي ملياري دولار -حتى الربع الثالث من 2024م-، وجاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية، والمصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) كأبرز السلع اليونانية المستوردة، كما سجل حجم التجارة بين البلدين نموًا بمعدل 18.3% خلال الفترة من (2019 - 2023).