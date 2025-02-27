شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة واليونان تناقشان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.