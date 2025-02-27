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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك المصرية، وينشر الخليج 365 سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديث فى البنوك المصرية.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء، و50.66 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء
50.68 جنيه للبيع
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