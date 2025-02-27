شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر ومواصفات نيسان سنترا 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

طرحت السيارة نيسان سنترا 2025 بالسوق المصرية بعدة مواصفات قياسية، فهي واحدة من أبرز السيارات المدمجة التي تجمع بين الأداء القوي والمزايا التكنولوجية المتطورة وتبدأ الفئة الأولي من 999,000 جنيه، حيث قدمت "نيسان" مجموعة من التحسينات في هذه السيارة، وزودت "نيسان سنترا 2025" بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، حيث يولد محرك السيارة توليد قوة 118 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 154 نيوتن متر.

وعن أسعار السيارة "نيسان سنترا موديل 2025" في مصر فهي كالآتي:

الفئة الأولى بسعر 999,000 جنيه موديل 2025



الفئة الثانية بسعر 1,099,000 جنيه موديل 2025

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية، وتأتي السيارة بتصميم السيدان مع إضاءة LED، مصابيح ضباب أمامية، إضافة إلى زجاج خلفي معتم يمنحها طابعًا فخمًا.

كما زودت السيارة بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مما يعزز من مظهرها الرياضي ويوفر استقرارًا أكبر أثناء القيادة.



الشاشة والنظام الصوتى

تتمتع نيسان سنترا بشاشة وسائط متعددة بقياس 7 بوصات، مما يسهل الوصول إلى جميع الوظائف مثل الراديو، البلوتوث، والمدخلAUX ، كما تتيح نظام ملاحي GPS لمساعدتك فى التنقل بسهولة فى الطرقات.

تأتى السيارة بمقاعد مريحة، إضافة إلى مكيف هواء ثنائي المناطق مع مخارج خلفية لتوزيع الهواء بالتساوي على جميع الركاب، كما توجد العديد من التجهيزات الأخرى مثل زر تشغيل السيارة بدون مفتاح، ومسند يد خلفي لتعزيز راحة الركاب في الرحلات الطويلة..

وتمتاز السيارة بوجود عجلة قيادة متعددة الوظائف التي يمكن تعديل ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق، ما يوفر تجربة قيادة مريحة وأكثر تحكمًا، مع وجود مرايات كهربائية جانبية وتحكم كهربائي لجميع نوافذ السيارة سواء الأمامية أو الخلفية.