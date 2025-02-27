“الطاقة” تخصص لقيم لمجمع صناعي جديد لشركة “التصنيع” في الجبيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تسلّمت شركة «التصنيع الوطنية»، الأربعاء، موافقة وزارة الطاقة السعودية لتخصيص كميات من الإيثان والبروبان والبيوتان، التي تشكل اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع صناعي يحتوي على وحدة تكسير حراري لإنتاج الإيثيلين بطاقه عالية، والذي من المخطط إنشاؤه في مدينة الجبيل الصناعية (شرق المملكة) لصالح الشركة.

ووفقاً “الشرق الأوسط” وفق إعلان الشركة على السوق المالية السعودية (تداول)، فإن المشروع سيستهدف إنتاج 3.3 مليون طن متري من المنتجات البتروكيميائية، التي تتضمن إنتاج مادة البولي إيثيلين عالي وخطي منخفض الكثافة، ومادة ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (HDPE. LLDPE, MTBE)، بالإضافة إلى باقة من المنتجات التي ستنتج لأول مرة في المنطقة، مثل ملدنات الجيل القادم الخالية من الفثيلات، وكذلك درجات حديثة من البولي إيثر بوليولات و البوليمرات المشتركة لمجموعة واسعة من التطبيقات وغيرها من المنتجات المتخصصة، التي سيكون لها دور في تعزيز القيمة المضافة لصناعة البتروكيميائيات في السعودية.

وستقوم الشركة باستخدام التقنيات المتقدمة وفقاً لأعلى المواصفات ومعايير الجودة واستخدام أحدث التقنيات المتطورة المتاحة بما يتناسب مع حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية.

وأوضحت الشركة أنه، بحسب الدراسات المقدمة، فإن التاريخ المستهدف لبدء التشغيل سيكون في الربع الرابع من عام 2030.

وقالت الشركة إنها ستبدأ بالعمل على البدء بالتصاميم الهندسية اللازمة للمشروع، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا المشروع طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

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