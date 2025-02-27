العنقري يرعى حفل تكريم المتميزين في البرنامج التدريبي لمستفيدي “توطين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، حفل تخرج وتكريم المتميزين في البرنامج التدريبي الذي قدمته الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين لمستفيدي برنامج “توطين ” في وظائف المراجعة الداخلية والتخصصات المحاسبية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.

وجاء البرنامج التدريبي بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث شارك فيه (7390) مستفيدًا من برنامج “توطين”، بهدف تأهيلهم للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، إلى جانب دعم الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة، وتحديد وتفعيل مجالات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، أن الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسهم في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من دخول سوق العمل، مزودة بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة لتحقيق التقدم والتطور المستدام، لافتًا إلى أن البرامج التدريبية المقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي، وتسهم في رفع معدلات التوطين في وظائف المراجعة الداخلية والتخصصات المحاسبية، إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للمستفيدين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة المهندس ماجد الضحوي، أن برنامج “توطين ” يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع الجهات التخصصية وأصحاب العلاقة، لتمكين الكوادر الوطنية من دخول سوق العمل، ورفع مستوى المهارات المطلوبة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج وفر منذ انطلاق مرحلته الثانية أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية في مختلف المهن والتخصصات النوعية، ومن بينها وظائف المراجعة الداخلية.

وأعرب الضحوي عن شكره وتقديره للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين على جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية، مما يسهم في تمكينهم من أداء دورهم في مجال المراجعة الداخلية بكفاءة عالية.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الخريجين المتميزين في البرنامج التدريبي لمستفيدي برنامج ” توطين” ، مهنئًا إياهم على اجتيازهم البرنامج بتميز ونجاح، ومعبرًا عن شكره للقائمين عليه، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية لما لها من أثر إيجابي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الاستدامة التنموية الشاملة.

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