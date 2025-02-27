منتدى مكة للحلال يشهد عددًا من الاتفاقيات لتعزيز النمو الاقتصادي واستثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الحلال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد منتدى مكة للحلال، الذي يعقد في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، توقيع 13 اتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال تيسير سبل الاتصال والتعارف بين رجال الأعمال والمؤسسات والشركات التجارية.

وتقدم الاتفاقيات التسهيلات اللازمة لتطوير أعمالهم وتعزيز النمو في مُختلف قطاعات الاقتصاد، وتأسيس إطار عمل لعلوم الحلال، والإسهام في تطوير المواد العلمية والتعليمية لعلوم الحلال، وترسيخ مكانة منتدى مكة، إضافة إلى استثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار في صناعة الحلال في إطار الالتزام بالقيم الإسلامية والمعايير العالمية.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم بين الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وشركة فامبراس الشهادات الحلال الخاصة المحدودة، وشركة كولينورلد.او.او، ومركز العلوم للحلال جامعة شولالونكون، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي السياق نفسه، وقّعت شركة تطوير منتجات الحلال عددًا من اتفاقيات التعاون مع شركة دواجن الوطنية، وشركة مزارع الفروج الذهبي، وشركة عجلان وإخوانه القابضة، ومركز حلال العالمي، والمركز الوطني للنخيل والتمور.

وتضمن المنتدى توقيع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرات تعاون مع شركة المطاحن الأولى، وشركة غذاء الزاد للصناعات الغذائية.

كما وقّع المركز السعودي للحلال اتفاقيات تعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (سعودي قاب).

يذكر أن منتدى مكة للحلال يجمع قادة الحلال من جميع أنحاء العالم، خلال 3 أيام، لمناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع الحلال، مع التركيز على الاستدامة والتطوير، ويُعد منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا في اقتصاد الحلال، من خلال أكثر من 150 شركة، يمثلون 15 دولة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط