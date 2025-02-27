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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27-2-2025 ، فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء ،و 50.66 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
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