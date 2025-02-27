شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ مارس انكور بريتيد للشوكولاتة على كامل أسهم كيلانوفا لمنتجات سناكس والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت شركة مارس انكوربريتيد، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برغبتها فى الاستحواذ على 100% من شركة كيلانوفا، وذلك من خلال دمج شركة ميرجر صب، وهي شركة تابعة لشركة مارس، في شركة كيلانوفا، بحيث تظل شركة كيلانوفا الكيان القانوني القائم بعد إتمام عملية الاندماج.

وتزاول شركة مارس انكوربريتيد وأطرافها المرتبطة في مصر نشاط إنتاج وبيع الشوكولاتة والأيس كريم والعلكة والحلويات السكرية، بينما تقوم شركة كيلانوفا وأطرافها المرتبطة في مصر بإنتاج وبيع السناك بارز، والبسكوت الحلو، حبوب الإفطار الجاهزة للأكل، والنودلز سريعة التحضير وسناكس مالح.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.