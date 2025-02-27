شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك: المشروعات الرقمية ساهمت في إحداث نقلة بالعمل الضريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تحولت إلى رقمية بمشروعات ضخمة جدا منذ 2018، ما ساهم في إحداث نقلة كبيرة في العمل الضريبي بمنظوماته المختلفة.

أضافت عبد العال، في لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن هناك تحديات كبيرة جدا تواجه المنظومة الضريبية رغم التحول التكنولوجي الذي تم، فهناك كم هائل من النزاعات الضريبية تعيق عمل المصلحة داخليا بهدر الطاقة الفنية في حلها والتعامل معها، إضافة إلى المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال مع التحويلات الضريبية التي تُشعر المستثمرين بالخوف من التعامل مع الضرائب.

وتابعت رئيس مصلحة الجمارك: "وزير المالية وجه بضرورة إطلاق مبادرة من شأنها إيصال رسالة لمجتمع الأعمال لإزالة التحديات الضريبية لتشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد الدولة، فكانت البداية بالنزاعات الضريبية المتراكمة لسنوات ضريبية".