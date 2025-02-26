المدينة المنورة تشهد نموًا اقتصاديًا خلال العام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت منطقة المدينة المنورة تناميًا اقتصاديًا مرتفعًا في عددٍ من الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التجارة، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، إذ شهد قطاع الخدمات اللوجيستية ارتفاعًا في مستوى النمو بنسبة 54% للعام 2024م مقارنةً بالعام 2023م.

وحقق قطاع الفنادق نموًا بنسبة 42%، فيما تزايدت نسبة تنظيم أنشطة الرحلات السياحية إلى 33%، والبرمجة الحاسوبية 28%، وتجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها 14%، مقارنة بالفترة نفسها، كما سجل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 2018م إلى 2024م نموًا بنسبة بلغت 37%، إذ وصل عدد السجلات التجارية 86 إلى ألف سجل مقارنةً ب63 ألف سجل في العام 2018م.

يُذكر أنه على مدار السنوات الأربع الماضية 2020م-2024م، استمرت منطقة المدينة المنورة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم الطلب؛ مما يؤكد جاذبية المنطقة للاستثمار، وتشير بيانات نقاط البيع التي ناهزت قيمة مبيعات نقاط البيع فيها 7 مليارات ريال، إلى زيادة مستقرة في الإنفاق الاستهلاكي بالمنطقة، ويعبر هذا النمو المستدام في معاملات نقاط البيع، عن استقرار معدلات التضخم، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، يسهم في تعزيز اقتصاد المنطقة، ويجعلها من الوجهات الاستثمارية المهمة في المملكة.

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