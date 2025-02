شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة تعلن فوز 6 مترشحين في انتخابات غرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الأحساء للدورة (1446_1450هـ)، صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأربعاء 27 شعبان 1446هـ، الموافق 26 فبراير 2025، عبر نظام التصويت الإلكتروني وفقًا لنظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

وأسفرت نتيجة التصويت لمجلس إدارة الغرفة عن فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن الحماد، وعبدالرحمن حسن ياسين الغدير، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحمام، وعباس عبدالكريم علي الصالح، وياسر عبدالعزيز عبدالله الموسى، وعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن القرينيس. (الدورة 1446هـ - 1450هـ) وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية، وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب، وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية؛ بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.