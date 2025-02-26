شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يؤكد دعم ومساندة الاستثمارات القطرية العاملة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية ترجمة الجهود المشتركة لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء.

ولفت "الخطيب"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات القطرية العاملة في مصر، مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة قطر من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف الوزير، أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات والإمكانات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل توافر الأراضي الصناعية والتيسيرات الاستثمارية إلى جانب العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين.

وأوضح «الخطيب»، أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة لتهيئة مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتيسير التجارة الخارجية، والتي من شأنها زيادة تنافسية مصر الاستثمارية وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة، مشيرا إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في توفير احتياجات السوقين القطري والمصري.