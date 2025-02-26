شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو شركة اتصالات لوزير الاستثمار: نتطلع للتوسع بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة اتصالات العالمية، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصري.

حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات.

واستعرض الوزير أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات لا سيما المتاحة في إطار الصندوق السيادي وبصفة خاصة في مجالات التأمين وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الاستثمارية في مصر.

وقال «الخطيب»، في بيان صحفي، إن الدولة تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير منظومة التصدير والاستيراد.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية والهادفة لزيادة تنافسية مصر الاستثمارية وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو شركة اتصالات العالمية عن تطلع الشركة للتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بالنسبة للشركة.