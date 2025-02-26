شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يقدم العزاء في وفاة 3 من العاملين بشركة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واجب العزاء في وفاة ثلاثة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذين وافتهم المنية إثر إصابتهم في حادث خلل خزان مياه مغذي لإحدى الغلايات بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة.

وأعرب الوزير عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الأليم، مقدما خالص التعازي والمواساة لأهالي المتوفين، ومؤكداً تضامنه الكامل معهم ودعمه لهم في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وجه الوزير، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لأسرهم، مع التأكيد على صرف التعويضات المستحقة لهم.