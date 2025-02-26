شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم.. مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

جلسات التداول

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الأربعاء، منخفضًا بواقع 93.32 نقطة، أي بنسبة 0.88 %، ليصل إلى مستوى 10497.73 نقطة.وشهدت الجلسة تداول 164 مليونًا و639 ألفًا و198 سهمًا، بقيمة 454 مليونًا و225 ألفًا و807.582 ريالات، نتيجة تنفيذ 16520 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارًا و803 ملايين و574 ألفًا و849.290 ريالًا، مقارنة بـ 622 مليارًا و298 مليونًا و305 آلاف و564.230 ريالًا في الجلسة السابقة.