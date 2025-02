شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, خلال زيارته الرسمية إلى سويسرا، في اجتماع الطاولة المستديرة بتنظيم من الاتحاد التجاري السويسري وبحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص السويسري.

وناقش الاجتماع فرص تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون المشتركة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.